PS5 introvabile per i bot degli scalper: negozio UK prende provvedimenti

I rappresentanti di Game UK riferiscono di aver preso dei provvedimenti per arginare le odiose operazioni compiute dagli scalper di PlayStation 5 che, tramite i bot che monitorano i rifornimenti delle scorte, si assicurano nuove console da rivendere a prezzi esorbitanti per lucrare sulla passione degli appassionati.

Come riportato dai giornalisti di VGC, il recente arrivo di nuove scorte di 2.000 PS5 presso Game UK ha spinto molti scalper a sfruttare il bot chiamato "Carnage" per acquistare l'intero lotto di console next gen, il tutto nei soli 10 minuti successivi alla rinnovata disponibilità di PlayStation 5 sul sito del negozio videoludico inglese.

Ad aggravare ulteriormente la situazione ci hanno pensato diversi scalper che, sui social, hanno sbeffeggiato i fan che attendevano con impazienza l'arrivo delle scorte di PS5 con commenti sprezzanti.

In ragione delle numerose segnalazioni pervenute dalla community e dai propri clienti di lunga data, i portavoce di Game UK sono intervenuti per sottolineare come "PlayStation 5 continua ad essere un prodotto molto richiesto e la domanda supera di gran lunga l'offerta attuale. Abbiamo attuato forti contromisure per garantire che la nostra dichiarazione di 'un prodotto per ciascun cliente' venga mantenuta anche in questo caso, consentendo quindi a un numero maggiore di appassionati di avere accesso al proprio prodotto desiderato nel minor tempo possibile".

I rappresentanti di Game UK spiegano inoltre che "tutti i preordini sono soggetti a controlli automatici e gli aggiornamenti degli ordini, come le cancellazioni a seguito di controlli, avvengono solo dopo che il cliente avrà ricevuto la mail per validare l'ordine. Al momento, quindi, questo genere di ordini sono considerati come 'preordini', in quanto il denaro per l'acquisto non è stato ancora prelevato dal conto dei clienti. I pagamenti, e le spedizioni, avvengono solo quando tutti i controlli sugli ordini vengono completati".

Stando a Game UK, quindi, gli scalper che si stanno vantando sui social per aver finalizzato l'acquisto di più console tramite il medesimo account (e desumiamo anche solo con le stesse generalità tra metodi di pagamento identici o uguale indirizzo di speridizione) non riusciranno a ottenere PS5 e vedranno annullarsi il proprio ordine in ragione dei controlli attuati dallo store britannico.