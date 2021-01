PS5 introvabile? Consolatevi con il PlayStation 5 Launch Collection Merchandise Bundle

Trovare una PlayStation 5 nei negozi è impossibile, presso i rivenditori online estremamente difficile... ma non disperate perchè nell'attesa di nuovi rifornimenti PS5 potete consolarvi con questo pacchetto denominato PlayStation 5 Launch Collection Merchandise Bundle in vendita su Amazon USA.

Questo kit di accessori è in vendita normalmente a 49.99 dollari (ora in offerta a 29.99 dollari) e include un cappellino con chiusura regolabile, una bottiglia termica in acciaio inossidabile, un paio di calzini in misto lana e poliestere e un set di adesivi di alta qualità con i loghi PlayStation.

I quattro prodotti (tutti con licenza ufficiale) sono venduti insieme in una confezione azzurra con vetrinetta trasparente che permette di vedere il contenuto della confezione. Il prezzo in offerta è sicuramente vantaggioso, peccato che per noi europei i costi di spedizione dagli Stati Uniti siano piuttosto elevati, così come eventuali dazi doganali, tanto da rendere ben poco conveniente l'acquisto del bundle.

Cosa ne pensate di questo pacchetto accessori? Incontrano i vostri gusti oppure no? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, noi da parte nostra vi aggiorneremo nel caso il bundle dovesse fare la sua comparsa su Amazon Italia o su altri rivenditori europei.