PS5 introvabile: quante console può produrre Sony entro fine 2021? Ecco una stima

Prendendo spunto dalle informazioni snocciolate da Sony Interactive Entertainment nell'ultimo report finanziario, il creatore di contenuti conosciuto come Destin ha stimato il numero potenziale di PS5 che l'azienda nipponica dovrebbe essere in grado di produrre entro fine 2021.

Nella recente documentazione prodotta da Sony, infatti, il colosso tecnologico giapponese non si è limitato a fissare l'obiettivo delle 14,8 milioni di PS5 vendute nel 2021 ma ha condiviso tutta una serie di dettagli sulle strategie che adotterà per superare la crisi dei semiconduttori e la cronica carenza di scorte.

Ebbene, rileggendo ogni pagina del report e la trascrizione completa delle dichiarazioni condivise da Sony a margine dell'ultimo incontro con gli investitori, lo youtuber Destin afferma di aver rintracciato la scheda del resoconto finanziario relativa agli interventi compiuti dall'azienda giapponese per garantire la produzione delle PlayStation 5 necessarie a sostenere l'elevata domanda internazionale.

Nei documenti in questione, i dirigenti della divisione videoludica di Sony affermano di aver già individuato ulteriori fornitori e si dicono impegnati ad aprire nuovi canali di approvvigionamento: i componenti hardware a disposizione di SIE sarebbero sufficienti per produrre ulteriori 4,7 milioni di PlayStation 5 da qui alla fine dell'anno.

Con 10,1 milioni di PS5 già commercializzate, la stima dei sistemi che Sony dovrebbe essere in grado di sfornare dalle proprie linee di produzione per tutta la seconda metà del 2021 ridà speranza a chi prova da mesi ad acquistare la console. Ad ogni modo, d'ora in avanti Sony non sarà più costretta a vendere PS5 Standard in perdita, di conseguenza potrebbero esserci ulteriori margini di manovra per ampliare le disponibilità di semiconduttori e di componenti necessari a produrre la console nextgen, a tutto vantaggio dei consumatori.