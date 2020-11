PS5 introvabile: dormono fuori da GameStop al Black Friday pur di trovarne una

PS5 è letteralmente introvabile ovunque: sono cose che capitano, quando fai registrare il più grande lancio della storia PlayStation nel bel mezzo di una pandemia globale che ha rallentato sensibilmente la produzione. Tuttavia, ci sono giocatori che non intendono arrendersi e sono disposti a fare di tutto pur di portarsene una a casa.

Qualche settimana fa, ancor prima del lancio, GameStop USA aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per consegnare ad ogni punto vendita degli Stati Uniti d'America almeno due PlayStation 5 in occasione del Black Friday. Ad alcuni ragazzi di Norfolk, in Virginia, sono bastate queste parole per convincerli a rinunciare completamente al pranzo del Ringraziamento per accamparsi fuori all'ingresso del loro negozio di fiducia fino al giorno dopo, il Black Friday. Come potete vedere negli scatti allegati in calce, per sopravvivere all'attesa - pare si siano accampanti alle 7 del mattino di giovedì 26 novembre - si sono portati da casa i loro stessi letti, oltre a bibite e pietanze varie!

Tutto è bene quel che finisce bene, per fortuna: la loro attesa di oltre 24 ore è stata ben ripagata, poiché i temerari di Norfolk sono riusciti ad acquistare delle nuove, fiammanti PlayStation 5 in edizione standard. Le opinioni degli utenti in rete sono contrastanti: da un lato c'è chi li ammira per tanta dedizione e coraggio, dall'altro ci sono gli indignati che considerano tutto ciò un grande spreco di tempo. Voi cosa ne pensate? Vi accampereste se aveste la certezza di poter mettere le mani su una PS5 alla riapertura del negozio?

Ne approfittiamo per segnalarvi nuove PS5 verranno distribuite in Italia entro la fine del 2020. Lo ha confermato la stessa Sony!