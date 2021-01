PS5 introvabile: eBay dichiara guerra ai truffatori che rivendono le scatole vuote

Con il dilagare delle truffe delle scatole vuote di PS5 rivendute a prezzi esorbitanti sui portali di ecommerce, un portavoce di eBay riferisce che il portale si sta attivando per limitare le attività svolte da chi, approfittando dell'attuale situazione con PS5 introvabile, lucra sulla passione dei giocatori.

Alla luce del rapido aumento di inserzioni pubblicate da utenti che asseriscono di possedere una PlayStation 5 e di volerla rivendere a prezzi ben superiori a quelli di listino, i rappresentanti di eBay sono intervenuti ai microfoni di Snopes.com per spiegare come "abbiamo intrapreso delle azioni per rimuovere dal nostro store le inserzioni fraudolente. Per qualsiasi inserzione dubbia, soprattutto per quanto riguarda articoli molto richiesti e rivenduti a un prezzo elevato, consigliamo agli acquirenti di prestare particolare attenzione e di leggere scrupolosamente la descrizione degli articoli in vendita".

A tal proposito, il portavoce del sito di ecommerce sottolinea inoltre come "tutti coloro che acquistano un articolo non conforme alla descrizione hanno diritto a un rimborso con la Garanzia di eBay, a condizione che la transazione venga completata con gli strumenti e le modalità previste dal sito di eBay. Il nostro impegno è quello di fornire un'esperienza di acquisto online sicura e protetta a milioni di persone in tutto il mondo. Le nostre protezioni clienti includono strumenti rilevamento e monitoraggio all'avanguardia, con sistemi robusti per lo screening e la verifica dell'identità dei nuovi membri".

Intanto, in rete prosegue il dibattito legato alle truffe, avvenute proprio su eBay, sui controller Xbox spediti al posto del DualSense.