PS5 ancora introvabile: l'hashtag #noPS5 in trend alla vigilia di E3 e Ratchet & Clank

A ormai oltre 6 mesi di distanza dal tanto atteso Day One globale di PlayStation 5, Sony fatica ancora sul fronte produttivo, con l'assenza di scorte dell'hardware che continua a farsi sentire.

Sono infatti ancora moltissimi gli appassionati che vorrebbero aggiudicarsi un esemplare della console di nuova generazione e che non riescono a recuperarne nessun esemplare. Un fenomeno che ha diverse cause, prima fra tutte le difficoltà sul fronte produttivo generate dalla crisi sanitaria internazionale. Tra lockdown, interruzioni per le attività produttive, crisi dei semiconduttori e attività degli speculatori, PlayStation 5 resta un device molto desiderato dal pubblico, ma pressoché introvabile al prezzo di listino.

Una situazione che non sembra essere migliorata alla vigilia dell'estate, con i social network che tornano ad accogliere il già utilizzato hashtag"No PS5". Non sorprende che lo scontento dei videogiocatori per la situazione stia tornando a farsi sentire proprio alla vigilia dell'estate. Ci troviamo infatti a pochi giorni di distanza dal lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, prima esclusiva per PlayStation 5 a portare la firma dei PlayStation Studios. In aggiunta siamo in oltre in procinto di veder partire il programma di eventi dell'E3 2021, che come di consueto porterà con sé una vasta selezione di annunci e aggiornamenti.



In attesa della pubblicazione della recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart, siete riusciti ad aggiudicarvi una PS5?