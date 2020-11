PS5 introvabile al lancio? Nuove scorte di console in arrivo entro fine anno

Nel corso di un'intervista di Jim Ryan alla BBC, il presidente di Sony Interactive Entertainment si è scusato con i tanti fan che non hanno potuto acquistare PS5 al lancio. Il dirigente Sony promette inoltre di immettere sul mercato nuove scorte di console nextgen entro la fine dell'anno.

Il boss della divisione PlayStation dell'azienda tecnologica giapponese ha dichiarato infatti che "in questo periodo avvolto dalle difficoltà, stiamo producendo più PS5 di quante PS4 siamo riusciti a lanciare nella passata generazione. So che molti non riescono a trovare una PS5 per il lancio, siamo molto dispiaciuti e ci scusiamo per questo, ma ai nostri fan dico di stare tranquilli perchè stiamo lavorando durmente per aumentare in maniera significativa le forniture di console prima e dopo Natale".

Sempre in merito alle difficoltà affrontate a causa della sopraggiunta pandemia da virus COVID-19, Ryan ribadisce che "sarà un lancio più grande rispetto a quello di PS4. E penso che date le circostanze in cui ci troviamo, è un qualcosa di cui possiamo andare davvero orgogliosi".

Nella speranza che l'arrivo di nuove scorte di PS5 soddisfi l'elevata domanda proveniente dai fan PlayStation che desiderano abbracciare la nextgen, la situazione venutasi a creare sta rendendo PS5 introvabile, tanto da indurre in molti a ricorrere al "mercato grigio" per rivolgersi a coloro che stanno provando a vendere a prezzi esorbitanti (in taluni casi con aste che superano abbondantemente i 1.000 euro) la propria console sui siti di e-commerce più disparati.