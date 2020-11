PS5 introvabile al lancio: prezzi folli nel 'mercato grigio' giapponese

Dal 12 novembre, PS5 è disponibile in Nord America, Australia e in molti Paesi asiatici. Stando a quanto riportato dai media giapponesi, l'eccezionale domanda proveniente dagli appassionati di videogiochi sta generando un vero e proprio giro d'affari sotterraneo sui principali portali di compravendita online tra privati.

Come segnalato dalla redazione di Kotaku, il negozio di elettronica per la vendita al dettaglio Nojima Corp. ha ricevuto un numero di richieste di preordini di PlayStation 5 superiore a 100 volte il numero di console che aveva pianificato di commercializzare per il lancio della console nextgen di Sony.

L'enorme richiesta della community sta così spingendo in molti a lucrare sulla passione dei videogiocatori con la rivendita privata di PS5 a prezzi esorbitanti. Sul sito di e-commerce Mercari, ad esempio, ci sono già diverse aste online aperte da utenti che, dopo aver ricevuto la console, decidono di rivenderla a prezzi che arrivano anche a toccare, e in certi casi persino a superare, i 1.000 euro.

L'elevato prezzo fissato da chi sta alimentando il "mercato grigio" di PS5 non sembra scoraggiare gli utenti, a giudicare dal gran numero di persone che stanno partecipando a queste aste e che sono disposte a soprassedere sul costo iniquo della console pur di evitare il tempo d'attesa per l'arrivo di nuove scorte di PlayStation 5 nei prossimi mesi.