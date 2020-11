PS5 è introvabile al lancio: in UK c'è un negozio online con 150.000 utenti in coda!

PS5 è uscita oggi in Italia ma è introvabile negli store digitali e nei negozi. Anche in altri Paesi europei, il lancio della console nextgen ha scatenato un'analoga corsa all'acquisto da parte di chi, purtroppo, sta constatando quanto sia difficile accaparrarsi il nuovo "oggetto dei desideri" di milioni di giocatori.

Per rendere l'idea dell'incredibile situazione venutasi a creare in queste ore, i giornalisti della BBC hanno fotografato il vero e proprio caos generato in Gran Bretagna dalla commercializzazione di PS5. Sul portale Currys PC World, ad esempio, le poche PlayStation 5 messe a disposizione dallo store online hanno creato una coda di richieste di preordine con oltre 150.000 utenti!

Anche in portali come Game UK, Amazon UK, Tesco e John Lewis si sta assistento a situazioni simili, con siti che non riescono a far fronte all'enorme mole di appassionati che cercano di prenotare la console Sony e che, per questo, creano code interminabili che finiscono col mandare in tilt i siti dei rispettivi rivenditori.

Anche la scarsa comunicazione di taluni negozi digitali per le tempistiche di spedizione di chi ha già prenotato "con successo" PlayStation 5, come possiamo facilmente immaginare, sta contribuendo al caos e ai rallentamenti dei diversi rivenditori: sono in molti, infatti, a chiedersi quando potranno ricevere PS5 nonostante abbiano provveduto per tempo a preordinare la console. Intanto, vi segnaliamo che PS5 è in vendita da oggi su Amazon ma che, anche in questo caso, bisogna armarsi di sana pazienza (e avere un pizzico di fortuna) per poter riuscire a finalizzare un ordine.