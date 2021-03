PS5 è introvabile: le lotterie prendono piede anche nei negozi europei

Questa settimana PlayStation 5 è tornata disponibile in Europa presso vari retailer (in Italia, Amazon e GameStopZing hanno messo in vendita nuove scorte) ma acquistare la console Sony è ancora molto difficile tanto che anche nel nostro continente stanno iniziando a diffondersi le lotterie con l'obiettivo di scoraggiare i bagarini.

In Europa questo sistema di acquisto non è molto popolare mentre in Giappone ha già dato i suoi frutti ed è stato adottato da tutte le principali catene del paese. Il rivenditore inglese Currys PC World ha annunciato che metterà in vendita i nuovi stock di PS5 tramite lotterie, primo assoluto in Europa ad adottare questo metodo di vendita per la console next-gen Sony.

Come funziona? I clienti interessati dovranno registrarsi al programma PS5 Priority Pass, tra tutti gli iscritti il sistema selezionare i fortunati vincitori in modo casuale. Chi è stato scelto riceverà un messaggio e avrà 72 ore di tempo per decidere se procedere o meno con l'acquisto, in caso di risposta negativa il biglietto fortunato verrà assegnato al cliente successivo.

Si tratta come detto di una primizia per l'Europa, non abituata a questo sistema di vendita, uno tra i pochi metodi validi per scoraggiare scalper e bagarini. Per il momento nessun rivenditore italiano ha annunciato lotterie per l'acquisto di PS5 ma chissà che le cose non siano destinate a cambiare.