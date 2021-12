PS5 introvabile: Mediaworld vende 600 console ma sono già esaurite

Nella giornata di oggi, giovedì 16 dicembre, i rappresentanti di Mediaworld hanno annunciato la disponibilità di nuove scorte di PlayStation 5, con ben 600 console Sony di ultima generazione rivendute online. Sono però bastati pochi minuti per giungere all'ennesimo sold-out.

L'ultimo restock di PlayStation 5 da Mediaworld, quindi, è andato letteralmente a ruba: nel giro di pochissimi minuti, tutte le PS5 rese disponibili sul sito italiano del colosso della distribuzione hi-tech sono state acquistate, determinando così facendo il sold-out e, con esso, la frustrazione di chi non riesce ancora a portarsi a casa l'ultimo gioiello tecnologico di casa Sony.

La conferma dell'avvenuto sold-out arriva sia dalla pagina aperta per l'occasione sul portale online di Mediaworld che dai curatori dei profili social dell'azienda: su Facebook, i rappresentanti di Mediaworld sottolineano come "la vendita di PlayStation 5 Digital Edition è terminata, Continua a seguirci su questa pagina per tutti gli aggiornamenti sulle nuove vendite".

La speranza della community è perciò quella di assistere quanto prima a un nuovo restock di PlayStation 5, sia del modello dotato di lettore di dischi che del modello PS5 Digital Edition citato sui social da Mediaworld. Come di consueto, monitoreremo la situazione per fornirvi celermente tutte le notizie e le informazioni sull'arrivo delle nuove scorte di PlayStation 5, come pure di Xbox Series X e delle ultime GPU.