PS5 introvabile e gli speculatori: parlamento UK contro i Bot

Prosegue la condizione di carenza sistematica di scorte di console next gen presso i negozi fisici e digitali, mentre sul mercato secondario azioni speculative portano il prezzo degli hardware a prezzi enormemente maggiori.

A contribuire all'efficacia delle azioni degli speculatori, contribuisce anche l'utilizzo da parte di questi ultimi di tecnologie volte a monitorare l'offerta e a superare i normali clienti in fase di acquisto. La problematica ha assunto dimensioni tali da spingere un negozio UK ad agire contro i bot, mentre i raid alle scorte di PlayStation 5 hanno invaso persino il dibattito politico britannico. Radio 4 della BBC, ad esempio, ha riportato le opinioni di diversi esperti sulla materia.



I soggetti intervistati dall'emittente, tra i quali anche parlamentari britannici, hanno concordato nell'evidenziare come la tematica rappresenti in verità una questione estremamente seria. L'azione degli speculatori che utilizzano bot va infatti a minare il principio del libero accesso al mercato. La situazione peraltro potrebbe peggiorare col tempo, poiché questi strumenti stanno diventando sempre più accessibili e semplici da utilizzare. Parallelamente, invece, identificarli e bloccarne l'azione non è affatto semplice. Nel coverage offerto dalla BBC sono stati offerti diversi rapidi approfondimenti, uno dei quali ha evidenziato come le aziende produttrici, come Sony, non abbiano possibilità di intervenire sulla materia: ragione ulteriore a supporto di un intervento legislativo per regolare il fenomeno. In particolare, il politico scozzese Douglas Chapman ha confermato l'intenzione di portare la discussione in Parlamento.



Nonostante la questione sia emersa con forza di recente in correlazione a PS5, in verità sono molti i settori coinvolti dalla questione bot, inclusi quelli della moda, della tecnologia e dell'intrattenimento. Negli ultimi anni, ad esempio, ha ricevuto molta risonanza la speculazione legata ai biglietti per concerti: nel 2016 aveva fatto parecchio scalpore il caso del Ticketbot sui live dei Coldplay.