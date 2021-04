PS5 introvabile: timida ripresa delle vendite console in Giappone, ma non dei giochi

Come testimoniato dalle ultime rilevazioni effettuate da Famitsu con l'eccezionale successo al lancio di Monster Hunter Rise, la classifica settimanale delle hardware e software in Giappone fotografa una situazione contrastante per PlayStation 5 tra console e giochi.

Il traino commerciale rappresentato dal lancio di MH Rise consente a Nintendo di piazzare Switch e Switch Lite nelle prime due posizioni della classifica delle piattaforme più vendute nell'ultima settimana. Eppure, grazie all'impegno profuso da Sony nel rifornire i negozi e gli store digitali di nuove PlayStation 5, assistiamo alla timida ripresa delle vendite di PS5, con un totale di circa 62.000 console acquistate dagli appassionati.

A dispetto dell'arrivo sul mercato nipponico di nuove scorte di PS5, la classifica settimanale dei giochi venduti tra il 22 e il 28 marzo è però interamente dominata da titoli Nintendo Switch, con l'unica eccezione rappresentata dalla versione PS4 di The Quintessential Quintuplets ∬: Summer Memories Also Come in Five, la trasposizione interattiva dell'omonima serie manga e anime.

Al miglioramento delle vendite di console next gen da parte di Sony, quindi, non corrisponde un analogo aumento nelle copie di videogiochi acquistati dagli utenti giapponesi che si sono dotati della nuova piattaforma del colosso tecnologico di Tokyo. A livello globale, comunque, Sony può sorridere pensando alle oltre 6,5 milioni di PlayStation 5 vendute dal lancio della console next gen e all'enorme attrattiva esercitata nel breve e nel medio-lungo periodo con esclusive come Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart e Horizon Forbidden West.