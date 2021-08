PS5, nuova IP FromSoftware in esclusiva: 'più soulslike di Sekiro e Elden Ring', il rumor!

Soltanto pochi giorni fa, l'universo videoudico ha visto diffondersi alcune speculazioni legate ad una nuova esclusiva FromSoftware in sviluppo per PlayStation 5.

Con il team guidato da Hidetaka Miyazaki sulla cresta dell'onda in attesa della pubblicazione di Elden Ring, non sorprende che il rumor abbia fatto rapidamente il giro della rete, attirando l'attenzione di milioni di appassionati. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa Shpeshal_Nick, co-host del podcast XboxEra ed insider estremamente noto nell'ambiente videoludico, grazie al suo nutrito storico di previsioni e anticipazioni rivelatesi in seguito corrette.

Dai microfoni dell'ultimo appuntamento con XboxEra, quest'ultimo ha riferito di aver avuto interessanti dettagli sul progetto. Nello specifico, FromSoftware starebbe lavorando ad una nuova IP in esclusiva per PlayStation 5. Secondo le fonti di Shpeshal_Nick, l'accordo raggiunto tra la software house nipponica e Sony sarebbe estremamente simile a quanto già realizzato nella storia di FromSoftware con Bloodborne e Demon's Souls. Il colosso giapponese sarebbe dunque detentore di tutti i diritti sull'IP, mentre FromSoftware sarebbe responsabile dello sviluppo. Quest'ultimo, prosegue, vedrebbe impegnato Miyazaki in persona, con il supporto di diversi professionisti di Sony XDev Japan, principalmente ex Japan Studio.



Al momento, non sembrano esservi connessioni tra la misteriosa nuova IP e i precedenti Bloodborne e Demon's Souls. Infine, la fonte afferma che questa nuova produzione avrebbe maggiore affinità col genere souls-like rispetto a quanto visto in Sekiro: Shadows Die Twice e persino a ciò che il team ha in serbo con Elden Ring. Infine, conclude Shpeshal_Nick, per garantire la conclusione dei lavori su Elden Ring e lo sviluppo dell'esclusiva PS5, FromSoftware avrebbe temporaneamente messo in pausa un nuovo Armored Core, la cui realizzazione sarebbe peraltro già stata interessata da alcune difficoltà.



Come di consueto, vi ricordiamo che in questa fase, quanto riportato rappresenta un semplice rumor, che potrebbe dunque rivelarsi infine errato in toto o in parte. Per saperne di più, non resta che attendere eventuali sviluppi!