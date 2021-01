PS5 in Italia: ancora mistero sulla disponibilità, vedremo nuove scorte in settimana?

Questa nuova settimana si è aperta ieri con l'arrivo a sorpresa di nuove scorte di Xbox Series X su Amazon in Italia e c'è chi si chiede se questa sia la settimana giusta per assistere anche ad un restock di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition.

Come vi abbiamo già detto pochi giorni fa, di fatto al momento non ci sono certezze e Sony non ha comunicato nulla a riguardo, gli analisti ribattono sul fatto che a gennaio Sony distribuirà nuove unità di PS5 a partire dall'Asia e successivamente anche in Europa e Nord America, è difficile però dire se saranno disponibili nuove scorte da acquistare già nel corso di questa settimana.

Noi come sempre vi lasciamo di seguito i link da tenere d'occhio per l'acquisto su Amazon.it, in caso le console dovessero tornare disponibili senza preavviso bisognerà essere velocissimi per riuscire ad acquistarne una prima del sold-out, Xbox Series X ha resistito pochissimi minuti prima di registrare il tutto esaurito.

PS5 su Amazon uscita

Una piccolissima quantità di PS5 è stata venduta negli USA il 15 gennaio tramite il servizio Sony Rewards (non disponibile in Europa) ma anche in questo caso si è trattato di una distribuzione estremamente limitata. Continueremo a monitorare la situazione e ovviamente aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio commenti qui sotto.