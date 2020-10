PS5: Jason Schreier mostra i led della console in stand-by

Oggi abbiamo assistito ad una marea di foto ed unboxing di PlayStation 5 e del DualSense, entrambi però mostrati esclusivamente da spenti per questioni di embargo. Sembra però che Jason Schreier abbia deciso di non rispettare alla lettera le istruzioni di Sony e ha pubblicato un'interessante foto sul suo profilo ufficiale Twitter.

Nella foto in questione possiamo vedere la collezione di console di prossima generazione in possesso del celebre giornalista, il quale vanta sotto la sua scrivania di casa la presenza di Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Ciò che ha però catturato l'attenzione dei videogiocatori è la presenza della console Sony con in mostra il led acceso e di colore giallo, il quale sembra indicare uno specifico stato della console. Osservando l'immagine possiamo infatti dedurre che, esattamente come avviene su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, una volta attivata la Modalità Riposo il led della console cambia colore e da blu assume la colorazione gialla. Purtroppo non ci sono al momento foto che mostrano il led blu in funzione ed è probabile che qualcosa in questo senso possa spuntare sui social nel corso dei prossimi giorni.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla console, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un lungo video nel quale vi proponiamo le nostre prime impressioni su Astro's Playroom su PS5 e sul suo supporto al DualSense.