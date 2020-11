PS5: Jim Ryan commenta il recente aumento del prezzo dei giochi AAA

Durante una recente intervista ai microfoni del portale russo Tass, Jim Ryan ha parlato dell'aumento del costo dei videogiochi tripla A che ha di recente coinvolto le console dell'ultima generazione e, più nello specifico, PlayStation 5.

L'intervistatore ha chiesto al presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment se i sempre più alti costi di produzione stiano per rendere i giochi troppo costosi per il pubblico e di conseguenza far crollare l'interesse nel loro acquisto in prossimità del lancio.

Ecco la risposta di Ryan:

"Abbiamo dimostrato con PlayStation 4 che il mercato dei giochi tripla A non è mai stato più forte. Credo che la tecnologia sia in continua evoluzione e l'opportunità di avere giochi per la massa sempre più realistici assottigli la differenza tra le varie forme d'intrattenimento e possa fare solo bene al mondo dei videogiochi. Le storie miglioreranno, così come il coinvolgimento. Io, quindi, la vedo diversamente: credo che i prodotti che proponiamo ci rendano molto orgogliosi e che il meglio debba ancora venire."

"Se si guardano gli ultimi aumenti di prezzo per quello che riguarda console e videogiochi, si tratta di cifre molto basse. Non c'è mai stato un vero e proprio aumento negli ultimi tempi. Il trend iniziato con il debutto delle console di nuova generazione da parte di alcuni publisher è dovuto al tentativo di coprire più agilmente i costi di sviluppo e non può considerarsi immotivato. Se dovessimo basare il costo dei nostri prodotti sul quantitativo di ore d'intrattenimento offerto, potete notare che il rapporto ore/dollaro sia molto minore rispetto ad altri media. Persino in Russia non proponiamo una conversione diretta dei nostri prezzi e li adattiamo per favorire la nostra community."

Dalle parole del presidente di Sony si comprende come il recente aumento del prezzo dei videogiochi sia fondamentale per consentire ai distributori di raggiungere il break even in tempi accettabili, dal momento che i costi di produzione sono ormai elevatissimi e senza guadagni altrettanto elevati si correrebbe un grosso rischio all'uscita di ogni prodotto.

