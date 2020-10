PS5: Jim Ryan si dice interessato all'espansione dei PlayStation Studios

Dalla recente intervista a Jim Ryan, il boss di Sony Interactive Entertainment, sono emersi degli interessanti dettagli sul futuro dei PlayStation Studios e delle prossime esclusive PS5.

Dopo aver parlato dell'elevato numero dei preorder di PlayStation 5, i quali hanno superato in tempi record le prenotazioni di PlayStation 4, Ryan ha elogiato la bravura degli studi interni e la loro capacità di creare non solo sequel ma anche nuove proprietà intellettuali di successo, come avvenuto di recente con Ghost of Tsushima. A questo proposito, il boss di SIE ha espresso la volontà di espandersi acquisendo nuovi studi che possano espandere i PlayStation Studios, ovvero il gruppo di team interni che vanta software house del calibro di Santa Monica, Insomniac e Sony Bend.

Ecco di seguito le parole di Jim Ryan sulle possibili future acquisizioni:

"Nel caso in cui dovessimo avere la possibilità di espandere le nostre capacità produttive, sarebbe possibile farlo attraverso delle M&A (Mergers and Acquisitions, ovvero "Fusioni e Acquisizioni"). Stiamo sicuramente guardando al futuro e stiamo pensando a tutto ciò che possiamo fare per migliorarci."

Insomma, non è detto che nuovi studi possano aggiungersi a Sony nel breve periodo, ma è evidente che le recenti mosse di Microsoft abbiano spinto l'azienda giapponese a pianificare un'espansione dei PlayStation Studios per proporre un maggior numero di esclusive sulle proprie piattaforme.