PS5: Jim Ryan si scusa per la carenza di scorte ma i problemi persistono

Jim Ryan è stato intervistato da varie testate internazionali per festeggiare il traguardo delle 10 milioni di PS5 vendute da novembre 2020 ad oggi, una delle domande più ricorrenti da parte della stampa riguarda ovviamente la produzione e le nuove scorte di PlayStation 5. Ci sono novità in merito?

Il presidente di Sony Interactive Entertainment si è scusato con la community per i problemi che hanno afflitto il lancio di PS5, ad oggi le problematiche continuano e la carenza di chip a livello globale (che secondo molti andrà avanti almeno fino al 2023) non aiuta ad aumentare i ritmi produttivi. La domanda di PS5 è in crescita ma al momento Jim Ryan non prevede sostanziali cambiamenti legati alla disponibilità del prodotto, allo stato attuale Sony non è in grado di soddisfare la domanda dei consumatori e Ryan ha ribadito il suo dispiacere per questa situazione.

In ogni caso Sony vede come segnale positivo l'aumento della domanda per PS5, a testimonianza di come l'interesse per il nuovo hardware sia alto in tutti i principali paesi. Non sembrano esserci novità anche per quanto riguarda la vendita e la distribuzione nei negozi fisici, ad oggi è possibile acquistare PlayStation 5 solo su prenotazione in alcuni store o tramite drop online, una precisa scelta adottata dall'azienda al lancio e che perdura ancora oggi.