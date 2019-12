PS5: Jim Ryan di Sony ha provato il nuovo controller DualShock 5, ecco cosa ne pensa

Intervistato dalla redazione di Famitsu a margine della presentazione dei PlayStation Awards di Tokyo, il presidente di SIE, Jim Ryan, ci ha offerto il suo parere sul DualShock 5, il controller next-gen di PS5 che debutterà sul mercato a fine 2020 assieme alla prossima console casalinga di Sony.

Discutendo del feedback aptico e dei grilletti adattivi del nuovo pad di PlayStation 5, l'amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment ha condiviso la sua personale esperienza con il controller next-gen di PS5 e affermato che "l'ho testato con una versione di prova di Gran Turismo Sport. Sono rimasto molto sorpreso dalla sensazione offerta, era molto diversa rispetto all'attuale DualShock 4 (il controller di PS4, ndr)".

Stando sempre a Ryan, le nuove funzionalità che contraddistingueranno il DualShock 5 "saranno caratteristiche molto promettenti. Ovviamente, se uniamo questo dato al netto miglioramento della grafica rispetto a PS4, penso proprio che sentirete di aver compiuto un grande passo evolutivo come esperienza di gioco".

Le parole del boss di SIE non fanno che alimentare le speranze degli appassionati di console Sony per i miglioramenti promessi dal colosso tecnologico giapponese sia nella grafica di PlayStation 5 che nell'esperienza offerta dal nuovo pad della console, il cui design non dovrebbe discostarsi molto da quello ammirato nella recente immagine leak di controller e devkit di PS5.