PS5, Kratos e Nathan Drake scendono in campo: nuovo spot per la UEFA Champions League

Un team di assolute star del mondo PlayStation si prepara a giocare nella Champions League. Un nuovo spot pubblicitario volto a celebrare la partnership tra Sony e la UEFA, che prosegue ormai da ben 24 anni, apparirà nel corso delle partite dell'iconica competizione internazionale.

Il filmato vede in azione diversi personaggi iconici pronti ad entrare in gioco: ecco quindi Kratos e suo figlio Atreus di God of War guardare minacciosamente i giocatori della squadra rivale, mentre Aloy della serie Horizon si improvvisa esperta di tattiche elaborando strategie per condurre il suo team alla vittoria. Ma l'azione sul prato verde può essere molto intensa e qualche atleta può infortunarsi: ecco quindi arrivare in soccorso il dinamico duo rappresentato da Ratchet e Clank, che muniti di barella si impegnano a scortare fuori dal campo il malcapitato di turno. Ultimo ma non ultimo, Nathan Drake di Uncharted dà sfoggio di tutto il suo talento di arrampicatore raggiungendo la cima dello stadio, così da godersi la partita con la miglior visuale possibile.

Nel frattempo che i nostri beniamini si godono l'atmosfera dello stadio colmo di tifosi, ricordiamo che parte in Italia l'evento PlayStation Conquista il Trono. Nel frattempo sono in arrivo massicce scorte di PS5 in Europa in vista del periodo natalizio su cui Sony intende puntare molto forte.