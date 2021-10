PS5: Kratos e Ratchet & Clank nel nuovo spot della UEFA Champions League

UEFA Champions League e PlayStation hanno siglato una partnership che sta continuando con ottimo riscontro e come parte dell'accordo promozionale la UEFA ha prodotto un serie di spot con protagonisti le mascotte Sony.

Nello specifico gli ultimi spot andati in onda vedono per protagonisti Kratos di God of War e il duo formato da Ratchet & Clank: nel primo, Kratos e Atreus si guardano intorno dagli spalti dello studio mentre nel secondo spot Ratchet & Clank aiutano un calciatore infortunato trasportandolo fuori dal campo con il teletrasporto.

Due pubblicità piuttosto semplici ma che testimoniano la volontà di Sony di espandere l'universo PlayStation oltre i videogiochi. La sinergia tra cinema e videogiochi è sempre più forte (come dimostra anche il trailer di Uncharted Il Film) e la compagnia vuole mettere radici anche nel business delle serie TV e degli anime come dimostra l'acquisizione di Crynchyroll, che presto secondo alcuni rumor potrebbe essere incluso nell'abbonamento PlayStation Plus.

PlayStation e UEFA hanno rinnovato la collaborazione la scorsa estate e l'accordo si estenderà fino al 2023 anche a UEFA Super Cup, UEFA Youth League e UEFA Futsal Champions League, inoltre sono previste altre iniziative promozionali tra le due parti con l'obiettivo di incrementare il valore dei brand coinvolti.