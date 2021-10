PS5 sarà 'la console Sony più grande di sempre': Jim Ryan sogna un gaming senza limiti

A margine di un'intervista concessa da Jim Ryan a GamesIndustry.biz, il massimo esponente di Sony Interactive Entertainment si è riallacciato alle ottime vendite di PS5 per riflettere sull'enorme attrattiva esercitata dai videogiochi PlayStation rispetto ad altre forme d'intrattenimento.

Nel lanciarsi in una disamina sulle prospettive future di Sony e della sua divisione gaming, il boss di SIE ha esordito affermando come "credo che PS5 possa diventare la console PlayStation più grande, migliore e amata di sempre. Spero davvero che accada tutto ciò".

Il dirigente a capo della branca videoludica di Sony apre poi una finestra sul futuro della compagnia e, osservando l'inarrestabile ascesa dei PlayStation Studios verificatasi nel corso degli anni, spiega che "mi piacerebbe anche vedere un mondo i cui i giochi che realizziamo su PlayStation possano essere goduti da molte decine di milioni di persone. Forse centinaia di milioni. In questo momento, il successo è veicolato dal modello basato su console e parliamo di un risultato eccezionale se riusciamo a coinvolgere in un determinato gioco dai 10 alle 20 milioni di persone".

Jim Ryan guarda poi alla "concorrenza" rappresentata dalle altre forme d'intrattenimento come la musica e il cinema: "Quando parliamo di videogiochi, parliamo di prodotti che si scontrano con la musica e con i film, due forme d'intrattenimento che possono vantare un pubblico quasi illimitato. Per questo ritengo che parte dell'impegno che stiamo portando avanti nei PlayStation Studios sia in qualche modo legato allo sforzo di evolvere questa forma d'intrattenimento. Vogliamo realizzare delle meravigliose forme d'intrattenimento e d'arte che possano conquistare il pubblico. Mi piacerebbe perciò assistere un giorno a centinaia di milioni di persone che si divertono con i nostri giochi".