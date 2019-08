PS5:la CPU della PlayStation nextgen ridurrà sensibilmente i tempi di sviluppo dei giochi?

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di GameRant, il programmatore e designer Tim Ash di BoxFrog Games ha discusso delle potenzialità di PS5 e riferito che, secondo lui, la CPU della nuova console di Sony contribuirà a ridurre in maniera evidente i tempi di sviluppo dei giochi nextgen.

Durante l'intervista, lo sviluppatore dell'apprezzato racing arcade fantascientifico Lost Wing ha lodato la scelta di Sony di equipaggiare la futura PlayStation con un processore AMD Zen 2 affermando che tale CPU "elimina così tante restrizioni su quanti calcoli possiamo fare in simultanea e noi, come sviluppatori, abbiamo davvero tante idee che sono molto difficili o addirittura impossibili da realizzare con i mezzi messici a disposizione dalle console di questa generazione. Inoltre, grazie alla nuova CPU potremo ridurre in modo significativo i tempi di sviluppo, in quanto sarà necessario dedicare meno tempo all'ottimizzazione".

Secondo quanto spiegato da Ash, quindi, il processore di PlayStation 5 velocizzerà i tempi di sviluppo dei videogiochi che approderanno sulla nuova piattaforma casalinga di Sony: qualora risultassero esatte, le considerazioni dell'autore di BoxFrog Games dovrebbero tramutarsi in una lineup di lancio di PS5 particolarmente ricca.

Di recente anche un altro sviluppatore, ossia Lucas Rowe (l'autore di Sparklite), ha voluto approfondire l'argomento ritenendo come l'SSD di PS5 e Xbox Scarlett debba essere considerato come un fattore secondario dell'hardware delle console nextgen: secondo Rowe, infatti, sarebbe meglio avere una GPU con tanta memoria.