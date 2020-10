PS5: 'la Digital Edition è un grande sbaglio', riflette Michael Pachter

Non pago delle dichiarazioni sull'esclusiva Xbox di The Elder Scrolls 6, il famoso analista videoludico Michael Pachter discute della strategia nextgen di Sony e si dice certo del fatto che la Digital Edition di PS5 sia stato un grande errore commesso dall'azienda tecnologica giapponese.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GamingBolt, l'analista di Wedbush Securities ha offerto il suo punto di vista sulla strategia di Sony per il lancio di PS5 e, riferendosi all'edizione sprovvista di lettore di dischi, ha spiegato che "penso che abbiano davvero sbagliato perché, per quanto ne sappiamo, il costo di produzione di PlayStation 5 di 450 dollari, quindi hanno deciso di vendere sottocosto di 40 dollari la Digital Edition".

Secondo Pachter, però, il "problema" maggiore non è rappresentato dalla vendita di PS5 Digital Edition a un prezzo inferiore a quello del costo di produzione, ma dalle difficoltà che, a suo giudizio, avrà Sony nel rientrare di quella perdita: "Perderanno 40 dollari per ciascuna Digital Edition di PS5 che venderanno, ma guadagneranno 6 dollari in più per ogni gioco digitale che proporranno su PS Store rispetto a quelli che avrebbero guadagnato altrimenti. Perciò dovrebbero vendere davvero molti giochi per coprire quella perdita, e penso solo che è improbabile che ci siano giocatori che acquisteranno così tanti titoli. In realtà penso che molti consumatori vorranno risparmiare i soldi e optare per la versione di PS5 con lettore di dischi, per avere così l'opportunità di portare i loro giochi a casa degli amici, rivenderli o scambiarli".

Michael Pachter conclude il suo intervento affermando che "è difficile fare delle stime a questo punto, perchè i preordini hanno registrato un tutto esaurito ma non sappiamo in realtà quante console sono riusciti a piazzare. Credo però che nel lungo termine venderanno sepre meno Digital Edition e ne ridurranno la produzione".