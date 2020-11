PS5: lamentele per i giochi che escono anche su PS4, Jim Ryan risponde

Il fatto che alcuni dei giochi più attesi per PlayStation 5 siano arrivati, o siano destinati a farlo, anche su PS4, ha fatto indispettire una fetta dell'utenza. Alcuni giocatori ritengono che questo approccio cross-generazionale possa tarpare le ali ai giochi next-gen, costretti a sottostare ai limiti imposti dalle rispettive edizioni old-gen.

È il caso, ad esempio, di Sackboy Una Grande Avventura e Marvel's Spider-Man Miles Morales, freschi di pubblicazione sia su PS4 che su PlayStation 5, ma anche di Horizon Forbidden West, atteso per la seconda metà del 2021. Questa strategia sembra essere figlia dell'enorme successo riscontrato da PlayStation 4, console con oltre 113 milioni di console distribuite destinata ad essere supportata per diversi anni ancora.

Dopo aver provato a minimizzare le lamentele in merito alla capienza dell'SSD di PS5, nel corso di un'intervista concessa al Telegraph il boss di PlayStation Jim Ryan ha spiegato ai giocatori che non c'è nulla di sbagliato nell'approccio che vede la pubblicazione di due versioni di un medesimo gioco, una PlayStation 4 e una PS5, per il semplice motivo che quest'ultima viene costruita da zero: "La prima cosa da dire al riguardo è che le versioni PS5 di questi giochi sono state costruite da zero per beneficiare delle caratteristiche di PS5. Quindi credo che non ci sia nulla di sbagliato nell'offrire una versione PS5 di questi giochi alla community PS5 e poi una versione PS4 alla community PS4. Non vedo cosa ci sia che non va".

Voi cosa ne pensate di questo approccio? Continua, intanto, il mistero su God of War 2: il gioco è stato annunciato per PlayStation 5, ma Ryan non si è sentito di smentire l'esistenza dell'edizione per PlayStation 4.