PS5 e lancio differenziato: la console ancora senza data di uscita in India

Come ampiamente noto, il lancio di PlayStation 5 sta coinvolgendo, e coinvolgerà, con tempistiche piuttosto variabili le differenti aree geografiche del mondo.

Mentre i giocatori di USA, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Australia, Gran Bretagna, Giappone e Corea del Sud hanno già potuto metter mano su PS5 nel corso della giornata di giovedì 12 novembre, il resto del mondo dovrà attendere giovedì 19 novembre. Quest'ultima data, tuttavia, non sembra avere una validità onnicomprensiva, tanto che alcuni mercati sono al momento ancora privi di indicazioni sull'esordio dell'hardware. Tra questi l'India, con i vertici locali di PlayStation che hanno di recente pubblicato la seguente comunicazione:

"Siamo sopraffatti dall'entusiasmo che circonda PS5. Come già comunicato, la disponibilità della console in ciascun Paese è soggetta, tra le altre cose, alle normative nazionali in tema di importazioni, e i nostri team locali stanno lavorando alla logistica. Ribadiamo che Sony Interactive Entertainment non ha ancora comunicato una data di lancio per PlayStation 5 in India. Condivideremo aggiornamenti sulla data di lancio in India non appena diverranno disponibili informazioni aggiuntive; nel frattempo, vi preghiamo di continuare a monitorare i canali ufficiali di PlayStation".



Nel frattempo, nei Paesi in cui la console è già disponibile, si confermano i problemi di scorte, con PS5 rivenduta a prezzi folli in Giappone.