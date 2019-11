PS5 al lancio con Gran Turismo 7? Insider su prezzo e data di uscita della console Sony

Si avvicina a grandi passi la prossima generazione di console e le voci di corridoio che coinvolgono PlayStation 5 non sembrano dare segno di volersi arrestare.

In particolare, direttamente dalle pagine di Twitter arrivano indiscrezioni legate a diversi aspetti della futura nuova ammiraglia di casa Sony. L'insider attivo sul social network come "@PSErebus", che aveva in passato attirato l'attenzione per aver anticipato la data di uscita di The Last of US Parte 2, ha infatti pubblicato due cinguettii che hanno immediatamente attirato l'attenzione della community videoludica.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, secondo quanto sostenuto da PSErebus, la console arriverà sul mercato nordamericano il prossimo 20 novembre 2020, esattamente ad un anno di distanza dalla giornata odierna. Il prezzo di vendita indicato dal rumor è quantificato in 499 dollari. Ulteriore dettaglio segnalato dall'insider è relativo alla line-up di lancio. Secondo PSErebus l'arrivo di PlayStation 5 sarà accompagnato dal lancio di Gran Turismo 7, la cui data di pubblicazione presunta è indicata proprio nel 20 novembre 2020.



Ovviamente, vi ricordiamo che è ad ora impossibile verificare la veridicità di quanto riportato: in quanto rumor, quanto riportato potrebbe infatti risultare in parte o integralmente errato. In chiusura, segnaliamo che ulteriori indiscrezioni hanno recentemente coinvolto il design del Dualshock 5.