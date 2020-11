PS5 e il lancio imminente: Sony risponde a tutte le domande su giochi, hardware e funzioni

Sid Shuman di Sony Interactive Entertainment si affaccia sulle pagine del PS Blog ufficiale per pubblicare le FAQ "definitive" su PlayStation 5, con una scheda che fornisce tutte le risposte ai dubbi, alle curiosità e alle domande più frequenti che gli appassionati hanno posto in questi mesi all'azienda giapponese.

L'approfondimento curato dal Senior Director della divisione Content Communications di SIE copre davvero ogni ambito dell'esperienza ludica e contenutistica di chi attende con impazienza di ricevere la propria PS5 il 19 novembre o anche prima, a voler dar retta alle ultime segnalazioni sulle spedizioni anticipate da parte di alcuni rivenditori.

Tra i punti toccati da Shuman, citiamo ad esempio le già conosciute specifiche tecniche complete di PS5, con tanto di suggerimenti su come collocare la console nella propria postazione di gioco. Sempre nelle FAQ di Sony trovano spazio le sezioni con le risposte ai quesiti sul controller DualSense, sull'interfaccia di PS5 e sulle funzioni accessibili al lancio nella dashboard della console nextgen che prenderà il nome di UX o Esperienza Utente.

Nella lunga lista delle Domande Frequenti stilata dal PS Blog non manca nemmeno la scheda dedicata ai giochi della PlayStation Plus Collection di PS5, oltre alle informazioni sulla lineup di lancio tra esclusive e titoli prodotti dalle case di sviluppo terze. Nell'attesa di sviscerare tutti i punti di questo interessante speciale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di PlayStation 5, con le analisi di Francesco Fossetti sulle caratteristiche, sulle potenzialità e sull'offerta della console Sony in arrivo il 19 novembre.