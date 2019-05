PS5: lancio a novembre 2020 e 21 milioni di unità a 499$ entro il 2022, per un analista

Con la sempre più pressante voglia di next-gen, si sprecano in rete teorie e speculazioni circa l'arrivo di PlayStation 5, la console che farà dell'utilizzo di un SSD e della conseguente sparizione di logoranti caricamenti una delle sue principali colonne portanti.

Tra i vari pronostici che circolano in queste settimane, ecco arrivare anche quello di Hideki Yasuda, analista noto in Giappone per interessarsi spesso e volentieri alle dinamiche di mercato dell'industria videoludica. Per quanto le informazioni legate alla prossima console Sony siano piuttosto esigue al momento (se escludiamo alcuni dettagli tecnici già condivisi da Mark Cerny), Yasuda sembra avere le idee piuttosto chiare circa il piano strategico che Sony sta architettando per lanciarsi in grande stile nella prossima generazione di console.

L'analista prevede innanzitutto il debutto di PlayStation 5 per il mese di novembre 2020, con un prezzo di lancio pari a 499 dollari. Spingendosi ancora oltre, e pur mancando di informazioni concrete su quella che sarà la line-up al day one della piattaforma, Yasuda pronostica 6 milioni di unità vendute entro marzo 2021, ed ulteriori 15 milioni di pezzi entro marzo 2022. L'esperto di mercato ha infine colto l'occasione per precisare che, secondo il suo parere, Google Stadia non riuscirà a mettere concretamente i bastoni fra le ruote a Sony ed attenuare così i numeri di vendita della console.

Voi cosa ne pensate? Ritenete plausibili le teorie di Hideki Yakusa? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.