PS5 è il lancio PlayStation più grande di sempre, nuove console in arrivo entro fine anno

I rumor che parlavano di quello di PS5 come del più grande lancio PlayStation di sempre hanno trovato conferma in un breve comunicato emesso oggi da Sony, la compagnia ringrazia la community per questo enorme successo e annuncia nuove scorte in arrivo.

"Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta di PS5 è senza precedenti. Vi confermiamo che, entro la fine dell’anno, saranno disponibili altre PS5. Restate in contatto con i vostri rivenditori locali."

PlayStation 5 ha riscosso un enorme successo al lancio, con una richiesta senza precedenti (non sono stati diffusi però numeri a riguardo), come confermato dalla casa giapponese. In coda, viene reso noto che altre console saranno disponibili entro la fine dell'anno, non è chiaro se solamente online o anche presso i rivenditori fisici, i retailer provvederanno ad aggiornare i clienti non appena ci saranno novità a riguardo.

La speranza di trovare una PlayStation 5 per Natale non è dunque utopia, c'è ancora speranza quindi per avere una PS5 sotto l'albero come regalo da parte di Babbo Natale. Una bellissima notizia per chi non è riuscito ad acquistare la console con i preordini di settembre e metà novembre.