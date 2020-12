PS5, lancio record anche in Francia: Xbox Series X|S battuta 3 a 1

È di ieri la notizia del lancio record di PlayStation 5 in USA. La console next-gen di Sony ha fatto registrare il più grande debutto della storia delle console casalinghe negli Stati Uniti, battendo sia per unità vendute sia per fatturato il precedente primato detenuto da PS4. A quanto pare, le cose sono andate altrettanto bene anche in Francia.

Stando al report pubblicato da Ludostrie, nel paese transalpino PlayStation 5 avrebbe venduto ben 107 mila unità nella settimana di lancio, stabilendo un nuovo record. In questo caso il precedente primato era detenuto da Nintendo Switch, che nel 2017 ha debuttato in Francia vendendo 105 mila console, seguite dalle 90 mila vendute nel 2013 da PS4. Microsoft, dal canto suo, nella settimana di lancio ha piazzato 37 mila unità della famiglia Xbox Series X|S, un risultato quasi tre volte inferiore a quello conseguito da Sony, e dietro anche alla performance di Xbox One, che nel 2013 vendette 50 mila console al lancio. L'andamento delle vendite in Francia è molto simile a quello registrato in un altro paese europeo, la Spagna.

I numeri di fine anno, dal canto loro, saranno in larga parte influenzati dalla carenza di scorte di entrambe le console next-gen. Nel momento in cui vi scriviamo risultano ancora difficili da reperire, e anche quando vengono rimesse in vendita spariscono nel giro di pochissimo tempo, per poi finire molto spesso su marketplace virtuali a prezzo maggiorato.