PS5: il lancio è stato rinviato in alcuni Paesi? In diversi mercati arriverà dopo Natale

PlayStation 5 uscirà in Italia il 19 novembre ma, stando a quanto riferito dalla redazione di MP1st, in altre regioni del mondo il lancio della console nextgen di Sony potrebbe subire un rinvio e slittare a dopo le vacanze natalizie, diversamente da quanto preannunciato dal colosso tecnologico giapponese.

Utilizzando il motore di ricerca interno dell'ormai celebre sito Wayback Machine, i giornalisti di MP1st si sono accorti che dalla scheda principale di PS5 presente sul sito PlayStation.com è stata rimossa da pochi giorni la scritta "Holiday 2020" che indicava l'uscita della console entro la fine di quest'anno.

Le versioni multilingua del portale PlayStation ufficiale che sono state interessate da questa modifica sono quelle accessibili in Paesi del Sud-est asiatico come Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam. La rimozione dell'indicazione sulla data d'uscita sembra perciò suggerire un cambio dei piani prospettati originariamente da Sony per la distribuzione internazionale della console nextgen, quantomeno in questa specifica regione.

La strategia adottata da Sony, d'altronde, prevede già un lancio scaglionato tra i diversi mercati in cui verrà commercializzata PlayStation 5, con una predilezione per quelle nazioni in cui il marchio PlayStation è più consolidato: in Paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud e il Giappone, PS5 sarà infatti in vendita dal 12 novembre, mentre in regioni come l'Europa bisognerà attendere fino al 19 novembre.