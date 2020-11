PS5 e il 'lato rilassante' del DualSense: il controller diventa uno strumento ASMR!

Il creatore di contenuti che gestisce il canale YouTube di ASMattR sta sfruttando le funzionalità evolute del DualSense per realizzare, ebbene sì, dei video "rilassanti" ASMR con protagonista il controller nextgen di PlayStation 5.

Lo youtuber apprezzato per le sue "esperienze sensoriali" ha così abbracciato la nuova generazione di console Sony per inaugurare una nuova serie di video ASMR tra un tuffo e l'altro negli universi di giochi come Demon's Souls o Spider-Man Miles Morales.

Nel filmato che campeggia a inizio articolo, ASMattR ci invita a rilassarci con un'esperienza ASMR registrata con audio binaurale accompagnata dal rumore prodotto dal controller di PS5: il creatore di contenuti ha campionato i suoni generati dal feedback aptico del DualSense in contesti ludici come quelli di Astro's Playroom. Lo stesso youtuber si unisce alla schiera di utenti che giudicano incredibile il lavoro svolto dai progettisti Sony su questa periferica e spiega che "la vibrazione offerta dal DualSense è unica nell'intero panorama dei controller per console, quindi ho pensato che sarebbe stato bello mostrarlo in un video ASMR con audio 3D".

Se amate questo genere di esperienze sensoriali, potete rilassarvi (e farvi quattro risate) lasciandovi cullare dal progettista Cerny che spiega le specifiche di PS5 in un video ASMR.