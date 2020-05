PS5: un leak improbabile svela data d'uscita e prezzo del DualSense?

Dalle pagine del suo profilo Twitter, il noto insider conosciuto come PSErebus ha pubblicato una scheda che, a suo dire, svelerebbe il periodo di lancio e il prezzo del controller DualSense di PlayStation 5.

La sedicente "gola profonda" di Sony che, da qualche giorno, ha deciso di rinominare in IronManPS5 i suoi profili social spiega infatti che "il DualSense sarà venduto separatamente dal 20 novembre 2020". Ma non è tutto.

Sempre a detta dell'insider, il controller di PlayStation 5 potrà essere acquistato separatamente dalla console nextgen di Sony e dai relativi bundle in arrivo nel periodo natalizio ad un prezzo consigliato di 59,99 dollari americani negli USA, di 59,99 dollari canadesi e, nel Vecchio Continente, di 54,99 sterline nel Regno Unito e 59,99 euro in Italia e negli altri Paesi della Comunità Europea. L'anticipazione in questione non specifica se PS5 uscirà nella medesima data o se, al contrario, la vendita del controller avverrà in periodo precedente o successivo alla commercializzazione della console di Sony, attualmente prevista per un generico fine 2020.

Ricordiamo inoltre che, nei giorni scorsi, PSErebus è salito agli onori della cronaca videoludica per aver diffuso un dubbio leak su PS5 e una funzione simile allo Smart Delivery, il sistema adottato da Microsoft per gestire gli aggiornamenti grafici e gli update gratuiti che interesseranno i giochi Xbox One destinati ad approdare su Xbox Series X.