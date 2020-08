PS5, leak per un nuovo teaser trailer: il filmato è trapelato in rete!

Gli ultimi mesi del 2020 si avvicinano inesorabili, portando la community videoludica sempre più prossima al debutto sul mercato delle console di prossima generazione.

Nonostante i tempi inizino a stringere, sono però ancora molte le informazioni legate al lancio di PS5 e Xbox Series X che mancano all'appello. Tra questi, dettagli non da poco, troviamo la data di lancio e il prezzo di listino proposto per le nuove ammiraglie Sony e Microsoft. In attesa di poter aver aggiornamenti su questi fronti, giunge un inatteso e interessante antipasto legato all'universo PlayStation.

Sulle pagine del Canale YouTube di PlayStation Ungheria è infatti apparso per pochissimo tempo un nuovo teaser trailer di PS5. Rimosso piuttosto prontamente dai gestori dell'account, il filmato aveva però prevedibilmente già attirato l'attenzione della community. Il video è stato dunque immortalato prima della sua cancellazione: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Si tratta di fatto di un vero e proprio spot dedicato alla futura PlayStation 5. Cosa ve ne pare?



Al momento, non si hanno conferme precise in merito a nuovi eventi legati alla console next gen. La curiosità resta ad ogni modo altissima, tanto che il reveal trailer di PS5 ha oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.