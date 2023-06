PS5: leak svela il bundle con 24 mesi di abbonamento a PlayStation Plus Premium

Se dell'assenza di Sony alla Gamescom 2023 abbiamo già una conferma ufficiale, non c'è stato nessun annuncio da parte del colosso nipponico riguardo ad un nuovo bundle di PlayStation 5. Eppure, la console current gen è stata avvistata all'interno di un nuovo pacchetto offerto con ben due anni di abbonamento a PlayStation Plus.

Il leak è apparso in rete tramite l'account Twitter di Zuby_Tech, e mostra uno spot pubblicitario di PlayStation 5 in bundle con 24 mesi di PlayStation Plus. In particolare, si parla dell'abbonamento al tier Premium, ovvero quello più ricco di contenuti per i possessori della console. Il bundle in questione sembra essere indirizzato al mercato tedesco, e non è affatto da escludere che possa giungere anche in altri paesi europei, tra cui l'Italia. Al momento, in ogni caso, non c'è ancora una conferma ufficiale da parte di Sony, e quindi coverrà attendere un eventuale annuncio da parte della compagnia nipponica.

Recentemente, Sony si è detta felicemente sorpresa che PlayStation Plus Premium conti più abbonati di PS Plus Extra. Secondo le previsioni dell'azienda, il tier Extra, ovvero quello intermedio tra i tre offerti da Sony, avrebbe attratto il maggior numero di utenti, che invece sono confluiti verso l'offerta più ricca di contenuti. Tramite l'abbonamento a PlayStation Plus Premium gli utenti possono accedere al gioco onlline, ai classici giochi mensili offerti dal servizio, ad un'ampia selezione di giochi "gratuiti" per PS4 e PS5 ed una selezione di vecchie glorie originariamente pubblciate su PS1, PS2 e PS3.