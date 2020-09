PS5: un leak svela nuovi dettagli su retrocompatibilità e condivisione degli account

Nel corso delle ultime ore è arrivata un'ondata di nuove informazioni su PlayStation 5 e le sue funzionalità grazie ad un corposo leak di Kgarvey, utente Reddit che ha estratto questi dati direttamente dalla versione web del PlayStation Store.

I dettagli più interessanti tra quelli pubblicati dall'utente riguardano la retrocompatibilità con PS4, dal momento che sono stati ritrovati dei messaggi d'errore che permettono di intuire alcune delle meccaniche che regoleranno il funzionamento dei giochi dell'attuale generazione su PS5. Sembra infatti che, in maniera vagamente simile a quanto accade oggi tra Xbox 360 e Xbox One, Sony pubblicherà degli aggiornamenti periodici che amplieranno la libreria di titoli compatibili con la console di prossima generazione e che alcuni giochi potrebbero non funzionare senza un aggiornamento firmware. Pare inoltre che sia presente una modalità "PS5 boost", grazie alla quale potremmo assistere ad un potenziamento delle prestazioni in maniera simile a quanto visto di recente con i test di Xbox Series X.

Tra le informazioni estratte troviamo anche un particolare riferimento al controller DualSense, visto che gli sviluppatori possono impedire il funzionamento di un gioco se non è collegato un pad dotato di feedback aptico e grilletti meccanici, impedendo di fatto al titolo di avviarsi con eventuali controller non ufficiali o supportati. Non mancano poi citazioni al ritorno del cosiddetto account sharing, ovvero la condivisione degli account che permette a due persone della stessa famiglia di condividere libreria e abbonamenti come PlayStation Plus e PlayStation Now. Nell'ultima parte del post dell'utente troviamo i party cross-gen tra PlayStation 4 e PlayStation 5, grazie ai quali i possessori di console appartenenti a generazioni diverse potranno tranquillamente chiacchierare all'interno di gruppi che supportano un massimo di 100 persone.

Queste informazioni, sebbene siano state estratte da un sito ufficiale secondo la fonte, vanno in ogni caso prese con le pinze poiché potrebbero essere state modificate dall'utente Reddit o subire cambiamenti da qui al debutto di PlayStation 5.