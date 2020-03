PS5: un leak svela il possibile prezzo della console next-gen Sony

Uno degli aspetti di PlayStation 5 che sta più attirando la curiosità degli utenti di tutto il mondo è sicuramente il prezzo. A svelare quella che potrebbe essere la cifra necessaria a portare a casa una PS5 al lancio potrebbe essere stata una celebre catena di negozi canadese, Play N Trade.

Stando infatti a quanto dichiarato da alcuni utenti, che hanno scambiato dei messaggi su Facebok con l'account ufficiale della catena, questa starebbe già accettando le prenotazioni per la console di prossima generazione Sony fissandone il prezzo a 559 dollari canadesi. Se ciò dovesse rivelarsi vero, facendo le dovute conversioni significherebbe che il costo di lancio della macchina potrebbe essere di soli 399 euro, lo stesso identico prezzo di PS4 al lancio. Purtroppo la catena in questione accetta prenotazioni solo in negozio e sul sito ufficiale non c'è traccia della console. Non è nemmeno chiaro quale sia la politica di Play N Trade sui prezzi di preorder: a meno che non vi sia un qualche meccanismo simile a quello presente su Amazon con la sua"Prenotazione al prezzo minimo garantito", è probabile si tratti solo di una trovata per incitare gli utenti a piazzare il proprio preorder.

Insomma, vi invitiamo al solito a non dare troppo peso a questo leak e ad attendere che sia la stessa Sony ad ufficializzare il prezzo di PlayStation 5.

