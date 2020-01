PS5: leak svela le tre modalità della console per accedere alla retrocompatibilità

Mentre impazzano in rete i leak sulla potenza di Xbox Series X e sul prezzo di PS5, la prima fuga di notizie a tema nextgen del 2020 si ricollega ancora una volta a PlayStation 5 e al particolare sistema che sembrerebbe essere stato utilizzato da Sony per garantire la retrocompatibilità con la ludoteca di PS4.

Traendo spunto dall'analisi approfondita di Digital Foundry sulle specifiche hardware di PS5, la redazione di TweakTown ha discusso delle indiscrezioni correlate alle funzionalità cross-gen di PlayStation 5.

In base a quanto descritto dai giornalisti di DF, i progettisti di Sony avrebbero infatti sviluppato l'hardware della nuova console PlayStation con l'intenzione di garantire la compatibilità piena e nativa con la stragrande maggioranza dei giochi PS4 e con tutti i giochi PS3 che godono attualmente della retrocompatibilità su PlayStation 4 (soprattutto tramite PS Now).

Dal punto di vista squisitamente tecnico, il tutto dovrebbe essere gestito dalla GPU e da quelli che vengono definiti come "tre profili di performance". Il primo, la "modalità Gen2", darebbe accesso al pieno potenziale del sistema per fruire i titoli nextgen nativi su PS5; il secondo, chiamato "Gen1", promette invece di scalare la potenza della GPU da 2GHZ a 911MHz per emulare l'hardware di PS4 PRO; il terzo profilo, definito "Gen0", dovrebbe invece ridurre la frequenza della GPU a 800MHz per emulare l'hardware di PS4 base, presumibilmente per aumentare la compatibilità con quei titoli PlayStation 4 che non vantano alcun miglioramento prestazionale specifico per PS4 PRO.

Se confermato, questo leak andrebbe perciò a contraddire le precedenti indiscrezioni sulla retrocompatibilità evoluta di PS5 e sulla funzionalità che permetterebbe alla console di migliorare graficamente i giochi PS4 e PS3 fatti girare sul nuovo sistema casalingo di Sony. Mai come in questo caso, però, vi invitiamo a considerare tali analisi per ciò che sono, ossia delle speculazioni basate su rumor che potrebbero non avere alcun riscontro nella realtà e che sono passibili di smentita in qualunque momento da parte dei diretti interessati.