PS5 leak: in video la presunta sequenza di avvio; foto di scocca e base di appoggio

Nella serata di ieri abbiamo condiviso con voi uno scatto della presunta schermata di avvio di PlayStation 5, con il tipico menu di selezione dei profili, qui caratterizzato da una grafica nuova. Nel frattempo, dalla medesima fonte è arrivato anche dell'altro materiale che, come il precedente, non siamo in alcun modo in grado di verificare.

Nonostante non sia possibile accertarne la legittimità, abbiamo pensato ugualmente di condividerlo con voi in modo da stimolare la discussione. L'utente russo ha pubblicato in rete il video della presunta sequenza di avvio di PlayStation 5, nel quale c'è in bella vista anche un controller DualSense interamente nero (Sony, ricordiamo, lo ha presentato solamente nella versione bicolore bianca/nera). Al "bip" di accensione e al classico logo di PlayStation fanno seguito la schermata con gli avvertimenti e il menu di selezione dei profili, come potete vedere voi stesso nel video allegato in apertura di notizia. La stessa fonte ha condiviso anche alcuni scatti, che mostrano la base di appoggio e la scocca bianca di PlayStation 5, che sembra essere facilmente rimovibile. Per questi, vi invitiamo a dirigervi in calce.

Ci teniamo a ribadire che potrebbe trattarsi di un falso creato ad hoc: dopotutto, oggigiorno i mezzi necessari per la stampa 3D e l'animazione grafica sono tranquillamente reperibili da chiunque. Per questo motivo, vi consigliamo di non prendere per oro colato i materiali condivisi, in attesa di una presentazione da parte di Sony. Ad oggi, ricordiamo, esiste un solo video ufficiale dell'interfaccia di PS5, anche se rivela ben poco.