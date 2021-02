PS5: il legame con giochi e sviluppatori giapponesi è ancora forte, parola di Jim Ryan

Da tempi si parla di una Sony sempre più proiettata verso i mercati occidentali con il brand PlayStation, a discapito del Giappone. Ma è davvero così? Su questo tema prova a fare chiarezza il CEO Jim Ryan, intervistato da Famitsu.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment ribadisce come il legame di PlayStation con giochi e sviluppatori giapponesi sia molto forte e non ci sono validi motivi per pensare il contrario:

"Sono felice che dei giochi che abbiamo pubblicato sotto etichetta PlayStation Studios, pubblicati dai nostri studi. Sony Interactive Entertainment ha una ottima tradizione con brand e licenze giapponesi e continueremo a rafforzare questo legame in futuro. Vogliamo continuare a sviluppare giochi di stampo giapponese per i giocatori PlayStation di tutto il mondo."

Jim Ryan cita a tal proposito Astro's Playroom come esempio di gioco per PS5 prodotto in Giappone e afferma che altri titoli sviluppati nel paese del Sol Levante verranno annunciati più avanti. Infine, l'intervistatore chiede su quali progetti stiano lavorando gli studi giapponesi di Sony, anche in questo caso però sarà necessario attendere per saperne di più, al momento non è ancora possibile svelare dettagli in merito.

PlayStation non ha dunque nessuna intenzione di abbandonare il mercato interno e l'ottimo rapporto costruito negli anni con i team giapponesi continuerà a rafforzarsi anche in questa generazione.