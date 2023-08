PS5, LEGO Star Wars e FIFA 23 dominano le ultime classifiche di vendita inglesi

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate le nuove classifiche che permettono di scoprire quali sono i videogiochi più venduti nel Regno Unito nel corso della settimana che si è appena conclusa.

Come vi abbiamo già accennato qualche ora fa, a dominare la classifica è LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker ed il motivo è molto semplice: il bundle di PlayStation 5 contenente il gioco è andato a ruba e ha permesso al titolo a base di mattoncini di schizzare in prima posizione.

Ecco di seguito l'elenco con i 20 giochi più venduti in UK la scorsa settimana:

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts: Legacy The Legend of Zelda Tears of the Kingdom God of War Ragnarok Marvel's Spider-Man Miles Morales Gran Turismo 7 Pikmin 4 Grand Theft Auto 5 Minecraft Forspoken Elden Ring Mortal Kombat 11 Ultimate Nintendo Switch Sports The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition Diablo 4 Call of Duty Modern Warfare 2 Street Fighter 6 Animal Crossing New Horizons

Fra i grandi assenti di questa classifica troviamo Remnant 2 (a proposito, avete letto la nostra recensione di Remnant 2?), le cui vendite in territorio inglese sono parecchio deludenti e nell'ultima settimana il titolo Gunfire Games si trova solo in quarantesima posizione. Lo stesso discorso si può fare per Final Fantasy 16, la cui battuta d'arresto in termini di copie vendute gli fa raggiungere solo la posizione n° 34.