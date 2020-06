PS5: Let's Go Digital analizza il sistema di raffreddamento del dev kit a V

Sappiamo poco al momento sul sistema di raffreddamento di PS5 ed è difficile sbilanciarsi sullo stesso non avendo mai visto il design della console, Let's GO Digital tuttavia ha voluto analizzare la situazione partendo dall'ormai celebre dev kit con la forma a V.

Le prime foto del dev kit di PS5 sono state diffuse la scorsa estate proprio da Let's GO Digital, inizialmente hanno destato molto scalpore e ritenute false, molti sviluppatori hanno però confermato che quello ritratto è effettivamente il design di un kit di sviluppo della nuova console Sony.

Sebbene il design del kit non sia in alcun modo legato a quello di PS5 (ovvero, la console non avrà questa forma) secondo Let's Go Digital potrebbero esserci delle similitudini tra i due hardware per quanto riguarda il sistema di raffreddamento. Il dev kit è progettato per garantire una notevole areazione con la scanalatura centrale che si occupa di "aspirare" l'aria che viene poi gettata all'esterno dalle bocchette sul lato, il particolare design serve proprio per garantire un flusso di aria parallela a tutte le componenti interne del dev kit, per fare in modo che il raffreddamento coinvolga entrambi i lati nello stesso identico modo.

Come detto PlayStation 5 non avrà questo design ma è possibile che il lavoro svolto sul raffreddamento del dev kit possa in parte trovare spazio anche nella nuova console. E' presto per dirlo ed è solamente una ipotesi, secondo gli ultimi rumor provenienti dalla Russia il design di PS5 sarà simile a quello di PS4 PRO, presentando però uno spessore quasi doppio rispetto alla piattaforma di attuale generazione.