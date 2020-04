PS5: Let's Go Digital prova a immaginare la confezione della console Sony

Dopo aver realizzato un video concept del DualShock 5, Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) ha prodotto per Let's Go Digital anche un concept (ovviamente non ufficiale) della confezione di vendita di PS5, provando a immaginare come sarà la scatola che troveremo nei negozi.

Se PlayStation 3, PS4 e PlayStation Vita hanno proposto confezioni di colore blu accesso, in questo caso l'autore ha provato a ipotizzare un packaging totalmente nero con la console e il DualShock in bella vista sulla parte frontale insieme al logo PS5, in maniera simile al box di PlayStation 4. Il logo campeggia anche sul lato destro mentre in alto troviamo la maglia per il trasporto, da notare anche le possibili indicazioni come la compatibilità 8K HDR, lo spazio su SSD (825 GB) e l'indicazione del colore (Jet Black) in basso a sinistra.

Si tratta ribadiamo solamente di un concept render fan made, il lavoro di Giuseppe Spinelli è però come sempre di altissimo livello, apprezzato anche da Let's GO Digital, i primi a proporre render 3D del Dev Kit di PlayStation 5 poi rivelatosi molto vicini alla realtà.

Cosa ne pensate di questa confezione? Vi piacerebbe se la scatola di PS5 fosse effettivamente nera anzichè blu? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.