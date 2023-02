PS5 con lettore ottico difettoso: le segnalazioni dall'Italia continuano

A gennaio siamo stati tra i primi a parlarvi di un problema al lettore ottico di PlayStation 5, problematica che sembra riguardare principalmente (ma non esclusivamente) le console vendute in bundle con God of War Ragnarok o il pacchetto con GOW Ragnarok, Marvel's Spider-Man e Horizon Forbidden West.

Nei primi giorni di febbraio abbiamo continuato a raccogliere segnalazioni e sembra che il malfunzionamento del lettore ottico su PS5 persista anche su acquisti molto recenti, sia per console acquistate presso grandi catene che rivenditori privati. Al momento è impossibile fornire numeri precisi sul fenomeno, tuttavia è chiaro come alcuni consumatori abbiano avuto problemi con il lettore ottico di PS5.

Ad esempio Marco Zecchi scrive, sul proprio sul nostro forum: "io stesso problema ma con il nuovo bundle 2 controller..ha funzionato i primi 30 min e dopo aver spento non mi leggeva nè estraeva il disco..e come una delle testimonianze anche a me fa i 2 rumori metallici strani ogni qualvolta che provo a estrarlo o inserirlo."

Matteo Pionetti ci segnala invece lo stesso problema con una console acquistata alle Canarie: "Ciao a tutti, io ho avuto lo stesso problema, ps5 bundle GOW ragnarok e last of us però acquistata alle Canarie dato che vivo li e stesso problema, lettore inutilizzabile! Avviata procederá di reso, dall'assistenza però dicono che o riparano o sostituiscono, nella seconda opzione però sostituiscono con una ricondizionata."

Stiamo continuando inoltre a ricevere segnalazioni via email o sui social network, l'ultima di pochissime ore fa: "Ciao, sono una vostra lettrice. Vorrei segnalarvi che anche a me è successa la stessa cosa con una ps5 acquistata ieri sera presso un rivenditore privato con bundle GoW. Ci ho giocato un paio d’ore, poi l’ho spenta e stamattina l’ho riaccesa per poterci giocare ma mi dava un messaggio di errore come se il disco all’interno non c’era (sebbene ci fosse). Ho tolto e rimesso il disco un paio di volte ma niente, un rumore metallico si sente come se il lettore fosse bloccato e non riuscisse a leggere il disco."

La lettrice ha già riportato la console al rivenditore e le due parti stanno cercando di trovare una soluzione. Da parte nostra continueremo a monitorare la situazione e vi invitiamo a usare lo spazio commenti qui sotto per eventuali testimonianze in merito.