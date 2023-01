PS5: lettore ottico difettoso nei nuovi bundle? Arrivano alcune segnalazioni dall'Italia

Tranquilli, non vogliamo fare allarmismi ma solamente segnalare un caso del quale siamo venuti a conoscenza in queste ultime ore. A quanto pare alcune console PS5 di recente produzione e vendita soffrirebbero di problemi al lettore ottico. Ma prima di preoccuparsi, ricostruiamo insieme la vicenda.

Navigando su un gruppo Facebook italiano ci siamo imbattuti in un alcuni messaggi che parlano chiaramente di PS5 nuove, incapaci però di leggere dischi, siano questi giochi per PS4 o PS5. In particolare sembra (ma il condizionale è d'obbligo) che i modelli in questione siano quelli legati al bundle con God of War Ragnarok o al pacchetto con God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man Miles Morales, quest'ultimo in vendita in spesso da prima di Natale presso una nota catena del nostro paese. In realtà non è chiaro se le console PS5 distribuite a novembre in bundle con God of War Ragnarok presentino effettivamente problemi al lettore o se l'ipotetico difetto riguardi solamente le unità del bundle con tre giochi. Scorrendo tra i commenti ci siamo imbattuti anche nel messaggio di un presunto dipendente di una nota catena di videogiochi che cita una circolare interna dove si parla di "problemi di fabbrica" per le console PS5 in bundle con God of War Ragnarok, le quali avrebbero il lettore ottico montato in maniera non corretta. In queso caso l'autore del commento invita a contattare il rivenditore per chiedere la sostituzione. Chiaramente, non basta un commento come prova e la situazione potrebbe essere limitata a pochi esemplari o magari ad una sola console fallata, anche se c'è chi pone il dubbio che si tratti di un lotto interamente difettato, ma non abbiamo riscontri testimonianze dirette a riguardo.

I commenti qui sotto restano aperti per eventuali segnalazioni o chiarimenti anche da parte dei diretti interessati, qualora volessero intervenire. Vi invitiamo a mantenere comunque toni pacati nella discussione, questa verrà chiusa in caso di violazione delle regole o toni troppo accessi con offese nei confronti di persone, catene commerciali o altre entità.