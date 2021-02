PS5 limita la grafica dei giochi su Xbox Series X? Ne parla Alex Battaglia di DF

In un passaggio dell'ultimo video di Control in Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X che sta facendo discutere la community, Alex Battaglia di Digital Foundry ha affermato che gli sviluppatori multipiattaforma non sarebbero interessati a sfruttare la maggiore potenza computazionale della console next gen Microsoft.

Al minuto 4:19 dell'ultimo filmato di approfondimento sulla Photo Mode di Control Ultimate Edition come benchmark delle potenzialità hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il giornalista del collettivo di DF spiega infatti come "tutto ciò è affascinante perchè, beh, penso che se fossi in Microsoft e dovessi vendere Xbox Series X vorrei vedere una sorta di ritorno sul mio investimento in silicio, fondamentalmente perchè il chip all'interno di Series X è più potente di quello di PS5".

Il redattore dell'esperto team di "analisti tecnoludici" di Digital Foundry rimarca il concetto affermando come "la largezza di banda della memoria è più elevata, quindi ti aspetteresti di vedere davvero un qualche tipo di ritorno prestazionale, soprattutto ora che siamo agli inizi di questa generazione di console. Ho però il sospetto che gli sviluppatori, per il momento, si stiano sforzando di lanciare il prima possibile i loro titoli. E poi sì, c'è qualcos'altro che bisogna tenere a mente ed è il fatto che gli sviluppatori sono maggiormente interessati a fornire la stessa esperienza a tutte le persone piuttosto che sforzarsi di spingere al limite l'hardware su cui dovranno far girare i loro giochi. E sappiamo che possono esserci delle ottime ragioni per questo".

Le dichiarazioni di Battaglia, come possiamo facilmente intuire, stanno alimentando un acceso dibattito sui social e sui principali forum videoludici. Sempre in merito alle differenze hardware tra le nuove piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft, nel marzo dello scorso anno lo stesso giornalista di DF riferì che Xbox Series X avrebbe superato PS5 nel Ray Tracing, in virtù della GPU più potente e della banda maggiore.