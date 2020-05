PS5 e line-up, presto in arrivo il reveal di giochi 'irresistibili': parola di Sony

In un vortice di rumor e voci di corridoio legati alla futura console ammiraglia del colosso videoludico, giunge infine una dichiarazione ufficiale da parte dei vertici di Sony.

Nel corso di un recente Corporate Strategy Meeting, infatti, Shuhei Yoshida ha preso la parola per condividere un'informazione piuttosto generica, ma comunque decisamente interessante. Nello specifico, quest'ultimo ha confermato che il reveal ufficiale della line up di giochi destinati ad approdare sulla futura PlayStation 5 non è affatto lontano. Di seguito, le parole utilizzate da Yoshida: "Abbiamo intenzione di presentare presto un'irresistibile line-up di titoli [per PlayStation 5]".

Purtroppo, come detto, l'espressione utilizzata è risultata molto generica ed è dunque difficile fare concrete previsioni in merito. Tuttavia, pare lecito aspettarsi che in concomitanza con nuovi giochi, possa trovare spazio anche il reveal definitivo di PS5, il cui design è tutt'oggi ignoto. Certamente, le parole di Shuhei Yoshida riaccendono anche l'interesse nei confronti dei più recenti rumor. Diffusi dal giornalista di Venture Beat Jeff Grubb, questi ultimi vorrebbero la presentazione di PlayStation 5 fissata per il prossimo 4 giugno, in occasione di un appuntamento che dovrebbe offrire l'occasione per svelare moltissimi giochi per PS5.



A questo punto, ad ogni modo, non resta che attendere pazientemente ulteriori dettagli da parte dei vertici Sony.