PS5: la lineup first party di lancio è superiore a quelle di PS3 e PS4 per Jim Ryan

Jim Ryan è stato intervistato da GamesIndustry.biz e oltre ad aver confermato il supporto a PS4 almeno fino al 2022, il CEO di Sony Interactive Entertainment ha parlato anche della lineup di lancio di PlayStation 5.

Stando alle parole di Ryan, i giochi first party che accompagneranno il debutto di PS5 sul mercato sono "imparagonabili" con i giochi usciti al lancio di PlayStation 4 e PlayStation 3. Insieme a PlayStation 5 troveremo nei negozi produzioni come Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy A Big Adventure, senza dimenticare Ratchet & Clank Rift Apart che arriverà "nella finestra di lancio", seppur ancora privo di una data di uscita, ai quali bisogna aggiungere ovviamente i giochi terze parti.

A confronto, Sony ha supportato il lancio di PlayStation 3 con Resistance Fall of Man e Motorstorm mentre il debutto di PS4 è stato accompagnato da Killzone Shadow Fall e Resogun, con inFAMOUS Second Son e Driveclub rinviati al 2014.

Nella stessa intervista Jim Ryan ha espresso la volontà di sfondare il tetto delle 100 milioni di PS5 distribuite nel mondo nel corso del ciclo vitale della console, PlayStation 5 ha già superato i preordini di PS4, le aspettative dell'azienda sono positive, nonostante le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus.